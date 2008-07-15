Єхануров обміняв два гектари землі на 13 квартир: збиток 15 мільйонів

Міністерство оборони України обміняло два гектари землі в Києві на 13 квартир у Криму із збитком для себе в 15 млн. гривень.

Про це повідомляє газета «Дело» (№122 від 15 липня 2008 року), у розпорядженні якої опинилися документи, згідно з якими Міноборони безплатно передало 2 га землі в Києві, що належать йому, під будівництво житлового будинку.

Як пише видання, новий власник (госпрозрахункове підприємство) замість цієї ділянки запропонував Міністерству оборони всього 1 тис. квадратних метрів житлової площі (13 квартир) у Сімферополі і Євпаторії для розселення офіцерських сімей.

За даними «Дела», земельна ділянка площею 1,95 гектара розташована на території 147-го військового містечка в Дарницькому районі столиці, по вулиці Росошанській, 3. Відчужену територію та об`єкти на ній у Міністерстві оборони оцінили в 3,5 мільйона гривень. Рішення про передачу землі було ухвалене Департаментом будівництва Міноборони і узгоджене заступником міністра Надією ДЄЄВОЮ. Від її імені міністру оборони Юрію ЄХАНУРОВУ було направлено листа з проханням дати дозвіл на обмін.

У лютому цього року ділянка була передана так званій державній установі «28-е управління начальника робіт» (28 УНР). Ця будівельна організація при Міністерстві оборони має право вести господарську діяльність. Держпідприємство має намір на переданій території збудувати житловий будинок на 200 квартир, які передбачається виставити на вільний продаж.

У той же час, як зазначає видання, з рішенням керівництва оборонного відомства не згодні в Держдепартаменті надмірного майна і землі при Міністерстві оборони. В аналітичній довідці департаменту, котру також має в своєму розпорядженні «Дело», вказано, що оцінна вартість переданої землі та об`єктів, які знаходяться на ній, становить близько 20 мільйонів гривень. А не 3,5 мільйони гривень, як вказано в договорах. «Враховуючи можливість спорудження на цій ділянці ще кількох будинків, сума може зрости в кілька разів», - йдеться в документі держдепартаменту.

Як повідомляє видання, в останні роки міністерства і відомства для забезпечення житлом своїх співробітників активно використовують практику спільної забудови. За цією схемою держустанова надає свою землю, на якій компанія-підрядник зводить будинок. В результаті держструктурі може відходити до 25-30% житлової площі в новобудовах. «Якби Міністерство оборони використовувало цю схему на відчуженій ділянці по вулиці Росошанській, то військові могли б одержати близько 50 квартир (або 3500 квадратних метрів у Києві)», - підсумовує «Дело».