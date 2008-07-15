Тимошенко псує відпустку лідерам фракцій

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО продовжує консультації щодо можливості ухвалення змін до державного бюджету 2008 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на селекторній нараді з керівниками облдержадміністрацій.

«Я знаходитиму компроміси з лідерами всіх фракцій (парламенту) для того, аби найближчим часом, щойно це буде можливо, на базі домовленостей і компромісів було знайдено вихід і зміни до бюджету на 2008 рік все-таки були проголосовані», - наголосила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що їй «соромно» за те, що частина демократичної коаліції, зокрема, представники партії «Єдиний Центр», фактично зірвали ухвалення змін до бюджету, які були вкрай необхідні країні і людям.

У результаті, відзначила вона, Аграрний фонд не одержить 1,2 млрд. грн., не буде коштів на будівництво цього літа доріг, пенсіонери не одержуватимуть з 1 липня підвищеної пенсії, і регіони не одержать додаткових коштів для виконання різних програм.

«Ось результат такої плачевної роботи… Але не все втрачено, і зміни до бюджету ми прийматимемо настільки швидко, наскільки зможемо знайти компроміс з іншими фракціями, які можуть підтримати сьогодні демократичну коаліцію», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня Верховна Рада відмовилась прийняти в першому читанні як проект змін до державного бюджету на 2008 рік, запропонований Кабінетом Міністрів, так і президентський законопроект, і направила обидва документи на розгляд Бюджетного комітету для підготовки до повторного першого читання.

Тим часом, Голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК, закриваючи сесію парламенту, сказав, що в разі виникнення у депутатів бажання прийняти зміни до держбюджету можна буде скликати позачергову сесію.