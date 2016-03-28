У мережі оприлюднили відео кортежу Порошенка в Краматорську (відео)

У мережі з'явилося відео прибуття в Краматорськ (Донецька область) кортежу Президента України Петра Порошенка.

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