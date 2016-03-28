"Я": Ляшко назвав альтернативного Гройсману кандидата у прем'єри
Фракція Радикальної партії не підтримає кандидатуру Володимира Гройсмана на посаду прем'єр-міністра.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав лідер фракції Олег Ляшко журналістам перед зустріччю президента України Петра Порошенка з лідерами фракцій.
На запитання журналістів "Чи підтримуєте ви кандидатуру Володимира Гройсмана?" Ляшко відповів: "Ні".
Він зазначив, що у фракції є своя кандидатура. На уточнююче запитання журналістів, яка це кандидатура, Ляшко відповів: "Я".
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На уточнення УНІАН чи це жарт, Ляшко відповів: "Я схожий на того, що жартує? Якщо вам здається, що я жартую, то підіть в аптеку і подивіться, які там ціни на ліки".
Він також додав: "Не до жартів - друге місце у світі після ПАР по смертності. Дожартувались".
Нагадаємо, фракція "Блок Петра Порошенка" сьогодні висунула кандидатуру Гройсмана на посаду прем'єра.
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