США задоволені рівнем реформування в сфері оборони України - посол
13:21, 29 березня 2016Політика
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Джеффрі Пайєтт відзначив результати України в реформуванні оборонної сфери.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це посол США в Україні Джеффрі Пайєтт сказав під час публічної дискусії у Києві на тему: “США для України: партнер, патрон чи союзник?”.
“Я пишаюся тим, чого ми досягли, як партнер України, в оборонній сфері”, - сказав Пайєтт.
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Зокрема він відзначив тренування українських військових за допомогою закордонних інструкторів.
Крім того, Пайєтт підкреслив вважливість співробітництва України з НАТО.
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