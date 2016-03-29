США задоволені рівнем реформування в сфері оборони України - посол

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол США в Україні Джеффрі Пайєтт сказав під час публічної дискусії у Києві на тему: “США для України: партнер, патрон чи союзник?”.

“Я пишаюся тим, чого ми досягли, як партнер України, в оборонній сфері”, - сказав Пайєтт.

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Зокрема він відзначив тренування українських військових за допомогою закордонних інструкторів.

Крім того, Пайєтт підкреслив вважливість співробітництва України з НАТО.