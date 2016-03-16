Посол США розповів, кому направлялися гроші в рамках реформи української прокуратури
Посол США в Україні Джеффрі Пайетт роз'яснив, що виділені США кошти направлялися в рамках реформи українських органів прокуратури не цим органам, а міжнародним організаціям-партнерам.
Про це він написав у своєму Twitter.
За словами Пайетта, США ніколи не надають пряму бюджетну підтримку будь-яким українським відомствам, а кошти спрямовуються у партнерські міжнародні організації.
Так, зазначив посол, 200 тисяч доларів США надали Організації економічного співробітництва і розвитку на розробку тестів для працівників органів прокуратури, а 2 мільйони доларів – Міжнародній організації з права розвитку.
Дипломат зазначив, що те ж стосується американської допомоги для патрульної поліції та інших проектів у рамках судової реформи та забезпечення верховенства права в Україні.
Пайетт підкреслив, що США бажають, щоб Генеральна прокуратура "вела боротьбу з корупцією замість відкритого і агресивного підриву реформи".
Нагадаємо, в ГПУ раніше анонсували кримінальне провадження за фактом розкрадання 2,2 мільйона доларів, виділених США і ЄС на реформу органів прокуратури.
У відомство надійшло звернення групи депутатів Верховної Ради, які зацікавилися питанням використання цих грошей, перед цим відправивши аналогічні запити в Сенат США та окремим сенаторам.