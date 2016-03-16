Посол США розповів, кому направлялися гроші в рамках реформи української прокуратури

Про це він написав у своєму Twitter.

За словами Пайетта, США ніколи не надають пряму бюджетну підтримку будь-яким українським відомствам, а кошти спрямовуються у партнерські міжнародні організації.

Так, зазначив посол, 200 тисяч доларів США надали Організації економічного співробітництва і розвитку на розробку тестів для працівників органів прокуратури, а 2 мільйони доларів – Міжнародній організації з права розвитку.

Дипломат зазначив, що те ж стосується американської допомоги для патрульної поліції та інших проектів у рамках судової реформи та забезпечення верховенства права в Україні.

Пайетт підкреслив, що США бажають, щоб Генеральна прокуратура "вела боротьбу з корупцією замість відкритого і агресивного підриву реформи".

Нагадаємо, в ГПУ раніше анонсували кримінальне провадження за фактом розкрадання 2,2 мільйона доларів, виділених США і ЄС на реформу органів прокуратури.

У відомство надійшло звернення групи депутатів Верховної Ради, які зацікавилися питанням використання цих грошей, перед цим відправивши аналогічні запити в Сенат США та окремим сенаторам.