Кравчук думає, що князь Володимир хотів членства у ЄС та НАТО?

Приїзд Вселенського Патріарха ВАРФОЛОМІЯ І має стати знаковою подією для створення в Україні Єдиної помісної церкви.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав глава Оргкомітету з підготовки та відзначення в Україні 1020-річчя хрещення Київської Русі Леонід КРАВЧУК сьогодні на брифінгу.

Л.КРАВЧУК підкреслив, що сьогодні дуже важливо говорити про єдине українське православ’я і наголошувати, що дії князя Володимира дали можливість приєднати Київську Русь до кола народів християнської Європи.

«Для України це питання є актуальним. Ми маємо бути членами всіх європейських і євроатлантичних структур, так як започаткував князь Володимир”, - сказав він.

Говорячи про процес створення Єдиної помісної церкви, Л.КРАВЧУК підкреслив, що держава не повинна приховувати свого бажання мати Єдину помісну церкву. Водночас він наголосив, що держава не повинна робити жодних поспішних кроків в цьому напрямку і не допускати до цього процесу «нерозумних політиків».

Л.КРАВЧУК вкотре наголосив, що держава не повинна застосовувати жодних організаційних дій в цьому напрямку, оскільки це є внутрішньою церковною справою.

Л.КРАВЧУК нагадав, що через місяць після відзначення хрещення Київської Русі Україна буде відзначати річницю своєї незалежності.

«Започаткування руху по об’єднанню України навколо християнських заповітів було би надзвичайно важливим зараз», - сказав Л.КРАВЧУК, додавши, що об’єднання православ’я і об’єднання України є єдиним процесом.

Як повідомляв УНІАН, Вселенський Патріарх ВАРФОЛОМІЙ очолить Патріаршу Делегацію, яка прибуде в Україну для участі в урочистих святкуваннях 1020-річчя Хрещення Київської Русі, що відбуватимуться в Україні у липні - серпні ц.р.