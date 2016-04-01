МЗС опротестувало відмову суду РФ задовольнити апеляцію на вирок засудженому за "шпигунство" українцеві

Вироком Московського обласного суду, українця було засуджено до 11 років позбавлення волі у колонії суворого режиму. Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі МЗС України.

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У відомстві нагадали, що у вересні 2014 року Вигівського незаконно затримала російська окупаційна влада на тимчасово окупованій території АР Крим та звинуватила у шпигунстві. Незважаючи на неодноразові звернення української сторони, консульські посадові особи України майже 8 місяців з часу арешту не допускалися до ув’язненого співвітчизника.

Крім того, зауважили в МЗС, впродовж 15 місяців російські слідчі органи чинили на громадянина України психологічний тиск, намагаючись отримати від нього потрібні слідству свідчення та визнання провини, а судові слухання у його справі проходили у закритому режимі.

«Весь судовий процес над Валентином Вигівським, включно з його затриманням, обвинуваченням і вироком, є упередженим і політизованим, як і у решті справ громадян України, які стали політичними заручниками Кремля. МЗС України вимагає від російської сторони скасувати протиправний обвинувальний вирок та негайно звільнити громадянина України й повернути його в Україну», - наголосили в українському зовнішньополітичному відомстві.

Нагадаємо, станом на лютий у Росії незаконно утримували 11 громадян України.