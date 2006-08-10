Янукович підтримає добру традицію

Завтра, 11 серпня, прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ відвідає Крим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Сімферополі 10 серпня повідомив перший заступник голови Ради міністрів АРК Євген МИХАЙЛОВ.

За його інформацією, глава Кабміну проведе прес-конференцію в Сімферополі, вона запланована на 11.00. Про інші подробиці візиту Є.МИХАЙЛОВ не повідомив.

За його словами, стало доброю традицією, що прем`єр-міністри України одними з перших здійснюють візити до Криму. На думку Є.МИХАЙЛОВА, обрання нового Кабміну і нової Верховної Ради нарешті стабілізувало ситуацію не тільки в Криму, але й по всій Україні.