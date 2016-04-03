"Це питання днів і годин": Порошенко визначив терміни для створення нової коаліції і Кабміну

Наступного пленарного тижня (12-15 квітня) Україна повинна мати нову коаліцію, прем'єр-міністра і програму дій уряду.

Про це президент України Петро Порошенко заявив в інтерв'ю українським телеканалам.

«Вчора у Вашингтоні я заявив, що це (врегулювання політичної кризи - УНІАН) точно не питання місяців і тижнів, це питання днів і годин. В перший парламентський тиждень роботи країна повинна мати нового прем'єра, нову коаліцію, нову програму дій уряду, яка гарантує певну стабільність роботи коаліції і уряду», - зазначив він.

«Хочу підкреслити, що Конституція дає мені 30 днів для того, щоб відреагувати на відсутність парламентської коаліції. Підкреслюю, що парламент не має цих 30 днів, я не збираюся їх давати, в перший день я чекаю, що це рішення буде прийнято», - додав президент.

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Також Порошенко назвав принципи, на яких повинна базуватися програма дій нового уряду, серед них – реформи, Угода про асоціацію з ЄС, План дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України, боротьба з корупцією і Мінські домовленості.

За словами президента, програма дій нового уряду має базуватись на «програмі реформ, програмі співпраці з МВФ, програмі імплементації Угоди про асоціацію з ЄС, як складова її частина - це програма зони вільної торгівлі з ЄС, та реалізація по крокам, в тому числі, і нашого Плану дій щодо безвізового режиму, по рішучим заходам щодо боротьби з корупцією (це нарешті запуск електронних декларацій, активізація НАБУ, забезпечення ефективної діяльності антикорупційної прокуратури), ще одна важлива річ – це реалізація Мінських домовленостей».