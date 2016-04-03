Яценюк виступає за радикальну реформу політичної системи в Україні

Про це він заявив у передачі «10 хвилин з прем’єр-міністром», повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

«Політична система держави потребує тотальної і радикальної реформи. Нова українська Конституція, яка повинна збалансувати відносини у трикутнику президент, уряд та Верховна Рада України, повинна бути широко обговорена і ухвалена парламентом», - наголосив Яценюк.

За його словами, нова політична система має передбачати «баланс влади, відповідальність кожної гілки влади і право народу насправді керувати своєю країною».

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Окрім цього, глава уряду наголосив на необхідності прозорого фінансування політичних сил.

«Політичні партії – це не клуби за особистими інтересами у формі закритих акціонерних товариств, а ідеологічно спрямовані політичні рухи, що несуть відповідальність за кожного делегованого чи то до складу Кабінету міністрів України, чи до органів місцевого самоврядування. Фінансування політичних партій виключно на прозорій основі. Це також потребує нової виборчої системи в країні», - сказав він.

Також Яценюк вважає, що в державі необхідно докорінно змінити судову систему та ухвалити зміни до Конституції одночасно з прийняттям нового закону про статус суддів та судоустрій, «що передбачає звільнення всіх корумпованих суддів та обрання нових, незалежних і професійних суддів, які будуть захищати честь, права і свободи громадян України».

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«Реальна, а не показова боротьба з корупцією через ефективну роботу всіх новостворених антикорупційних органів. Зменшення бюрократичного апарату. Підвищення заробітних плат для державних службовців та звітування всіма чиновниками про свої статки, доходи і витрати, і контроль за цим», - підкреслив глава уряду.

Яценюк також наголосив на необхідності продовження процесу децентралізації.