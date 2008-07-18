Кріль звинуватив Тимошенко у здачі інтересів України Москві

Голова “Єдиного Центру”, народний депутат України Ігор КРІЛЬ (НУ-НС) заявляє, що політика прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО в енергетичній галузі спрямована на лобіювання інтересів російських енергетичних кампаній в обмін на підтримку її як ймовірного кандидата у Президенти.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Єдиного Центру”.

На думку І.КРІЛЯ, про це свідчать дії уряду Ю.ТИМОШЕНКО, що перешкоджають використовувати нафтопровід Одеса-Броди в аверсному режимі, а також бездіяльність щодо освоєння нафтогазових родовищ у Лівії. В результаті цього 3 із 4 родовищ, які мала розробляти Україна, були передані “Газпрому”, сказав лідер “ЄЦ”.

Як зазначає І.КРІЛЬ, «неодноразовий саботаж урядом ТИМОШЕНКО розбудови енергетичної безпеки України виявився також у конфлікті з компанією Vanco, зокрема через намір передати “Газпрому” розробку прикерченської ділянки шельфу Чорного моря».

Не менше занепокоєння, додав депутат, викликає і відсутність кроків уряду з реконструкції української ГТС за кошти Євросоюзу в розмірі 2,5 млрд. дол., про що домовився Президент.

Метою прем‘єра, на думку голови “Єдиного Центру”, “є лише одне: влада будь-якою ціною. Тому заради президентського крісла ТИМОШЕНКО здає РФ енергетичні інтереси України”.

«За подібні дії, – переконаний І.КРІЛЬ, – європейські посадовці та політики вже давно би поплатилися своєю кар’єрою і постали перед судом».