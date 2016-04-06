Порошенко: мир на Донбасі буде забезпечений навіть шляхом непопулярних в українському суспільстві кроків

Про це він повідомив сьогодні під час виступу в Японському національному прес-клубі.

За словами Порошенка, вже другий рік триває війна з "варварською російською агресією". В результаті близько 10 тис. осіб загинули і 21 тис. українських громадян отримали поранення і понад 1,7 млн стали внутрішньо переміщеними особами.

"Це ціна, яку Україна платить за право залишатися вільною, демократичною та європейською країною", - заявив Порошенко.

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На переконання президента України, на сьогоднішній день Мінські угоди залишаються єдиним шляхом для повернення миру на Донбас.

"Ми забезпечимо мир на Донбасі, навіть якщо будуть застосовані деякі кроки, непопулярні в українському суспільстві", - заявив Порошенко.

Як раніше повідомляв УНІАН, наприкінці березня Порошенко заявив про готовність до виборів на окупованому Донбасі після взяття кордону міжнародними силами.

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