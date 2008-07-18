Багатства шельфу РФ розподілятиме Путін: ніяких конкурсів

У Росії розпочинається масштабна розробка шельфових родовищ нафти і газу - стимулу у п`ятницю додав президент Дмитро Медведєв, який підписав поправки в закон "Про шельф". Займатися сферою буде віце-прем`єр Ігор Сечин. Раніше в "Роснефти", раду директорів якої він очолював, підрахували, що на освоєння шельфу потрібно 61 трильйон рублів.

Медведєв заявив, що шельфові родовища розподілятимуться без конкурсу, вольовим рішенням уряду Володимира Путіна. Це робить державну "Роснефть" одним з головних претендентів. Чимала частина шельфу відноситься до спірних арктичних територій, і підтримка держави буде дуже важлива. Тим більше, що і США близькі до відміни заборони на розробку шельфу - Джордж Буш підписав відповідний закон, тепер справа за Конгресом.

Медведєв підкреслив: при освоєнні континентального шельфу не буде конкурсів, аукціонів, а буде адресне рішення уряду. "Зроблено це свідомо, саме для того, щоб раціональним чином використовувати ці національні багатства", - пояснив Медведєв. "Але для того, щоб нам почати працювати, уряду потрібно випустити підзаконні акти. На цьому і потрібно буде концентруватися відразу після виходу закону", - підкреслив Медведєв.

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