Багатства шельфу РФ розподілятиме Путін: ніяких конкурсів
Медведєв підписав поправки
|Володимир Путін
Медведєв заявив, що шельфові родовища розподілятимуться без конкурсу, вольовим рішенням уряду Володимира Путіна. Це робить державну "Роснефть" одним з головних претендентів. Чимала частина шельфу відноситься до спірних арктичних територій, і підтримка держави буде дуже важлива. Тим більше, що і США близькі до відміни заборони на розробку шельфу - Джордж Буш підписав відповідний закон, тепер справа за Конгресом.
Медведєв підкреслив: при освоєнні континентального шельфу не буде конкурсів, аукціонів, а буде адресне рішення уряду. "Зроблено це свідомо, саме для того, щоб раціональним чином використовувати ці національні багатства", - пояснив Медведєв. "Але для того, щоб нам почати працювати, уряду потрібно випустити підзаконні акти. На цьому і потрібно буде концентруватися відразу після виходу закону", - підкреслив Медведєв.