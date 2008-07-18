Українські морські піхотинці вперше стрибали з німецькими парашутами

Керівник навчання “Сі Бриз-2008” з американської сторони контр-адмірал Джон МУР високо оцінив рівень повітрянодесантної підготовки українських морських піхотинців.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міноборони, сьогодні, відповідно до плану українсько-американського навчання із залученням інших країн “Сі Бриз-2008” підрозділи морської піхоти Військово-морських сил та аеромобільних військ Сухопутних військ Збройних сил України виконали стрибки з парашутом на загальновійськовому полігоні “Широкий Лан” у Миколаївській області.

У Міноборони зазначили, що головною особливістю навчання стало те, що вперше особовий склад десантно-штурмової роти окремого батальйону морської піхоти ВМС ЗС України десантувався з літака С-160 Військово-повітряних сил ФРН на німецьких парашутах.

Як повідомив заступник командувача ВМС України з авіації – начальник морської авіації полковник Олександр ДОМРАЧЕВ, загалом стрибки з парашутом виконали 122 українських військовослужбовця.

За ходом десантування спостерігав керівник навчання “Сі Бриз – 2008” з американської сторони контр-адмірал Дж.МУР. “Я вражений рівнем повітрянодесантної підготовки підрозділів української морської піхоти й аеромобільних військ, а також інших учасників міжнародного навчання”, - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, нинішні маневри серії “Сі-Бриз”, які традиційно проводяться в дусі програми НАТО “Партнерство заради миру”, триватимуть до 28 липня.