Янукович не буде переглядати газові угоди

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ під час офіційного візиту до Москви 15-16 серпня має намір обговорити питання поставок газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

Відповідаючи на питання про можливість перегляду або відміни газових угод, прем`єр-міністр наголосив, що ніколи в своїх публічних виступах не заявляв про таку можливість. При цьому він зазначив, що уряд прагнутиме порозумітися зі всіма постачальниками енергоносіїв до України. В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що всі домовленості в цій сфері повинні бути прозорими і носити міжурядовий статус.

Разом з тим прем`єр наголосив, що в даний час уряд працює над питанням достатнього забезпечення країни енергоресурсами. При цьому він підкреслив, що уряд прагнутиме забезпечити «оптимальну ціну на газ».

«Я не готовий зараз сказати, якою буде ціна. Але я хотів би сказати і запевнити, що вона буде оптимальною. Будемо обгрунтовувати цю ціну і докладати суспільству», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр також повідомив, що має намір докласти зусиль щодо активізації роботи двосторонньої міжурядової комісії. «Це головне питання, і в рамках засідань комісії ми шукатимемо відповіді на всі питання, які виникали останнім часом і знаходити оптимальні шляхи», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.