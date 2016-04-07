Окупаційна влада Криму визнала, що в 2015 році призвала в армію РФ понад 150 кримських татар

Як передає інформагентство Кримінформ, про це повідомив журналістам "начальник відділу підготовки та призову громадян на військову службу до військового комісаріату Республіки Крим" Вадим Мєшалкін.

"Понад 150 кримських татар за 2015 рік ми відправили для проходження військової служби", – повідомив Мєшалкін.

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Він також зазначив, що на призовних пунктах для мусульман створені додаткові умови. Зокрема, це стосується особистої гігієни військовослужбовців.

Мєшалкін повідомив також про створення на збірних пунктах спеціальних місць для здійснення намазу.

Як раніше повідомляв УНІАН, в окупованому Криму татар масово закликають в армію.

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