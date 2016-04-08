Квіташвілі визнав, що у нього є проблеми з вивченням української мови
14:16, 08 квітня 2016Політика
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Міністр охорони здоров’я України Олександр Квіташвілі визнав, що у нього є проблеми з вивченням української мови.
Він пообіцяв, що таки вивчить українську мову / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час прес-конференції у МОЗ.
«У мене проблеми з державною мовою. Я читаю, я розумію. Я сиджу на телешоу. У прямому ефірі мені задають питання. З розумінням проблем немає. Підписуючи документи, я їх усі читаю», - зазначив Квіташвілі, додавши, що для вивчення «не було часу, чесно кажучи».
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Водночас він пообіцяв, що таки вивчить українську мову.
«Я планую лишатися в Україні, тому гарантую, що вивчати мову буду», - сказав Квіташвілі.
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