Квіташвілі визнав, що у нього є проблеми з вивченням української мови

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час прес-конференції у МОЗ.

«У мене проблеми з державною мовою. Я читаю, я розумію. Я сиджу на телешоу. У прямому ефірі мені задають питання. З розумінням проблем немає. Підписуючи документи, я їх усі читаю», - зазначив Квіташвілі, додавши, що для вивчення «не було часу, чесно кажучи».

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Водночас він пообіцяв, що таки вивчить українську мову.

«Я планую лишатися в Україні, тому гарантую, що вивчати мову буду», - сказав Квіташвілі.