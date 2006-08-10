Янукович має намір оптимізувати структуру Кабміну

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про намір оптимізувати структуру Кабінету Міністрів України для забезпечення ефективної взаємодії з Верховною Радою і Президентом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ повідомив сьогодні на прес-конференції.

«У нових умовах, після набуття чинності конституційною реформою, нам потрібно обов`язково відпрацювати, і дуже коректно, питання взаємодії уряду з парламентом і уряду з Президентом», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр-міністр України підкреслив, що планується розробити нову схему відносин, яка дозволити «знайти оптимальну модель ефективної влади».

В.ЯНУКОВИЧ також підкреслив, що всі програми Кабінету Міністрів розроблятимуться на основі положень коаліційної угоди.

«Ми закликаємо політиків, щоб на цьому шляху не шукали ворогів і не з`ясовували стосунки, що було під час виборів 2004 року», - підкреслив він.

Прем`єр-міністр повідомив, що протягом року планується розробити програму стратегічного розвитку на найближчі 5 років, складовою частиною якої стане програма соціально-економічного розвитку України на 2007 рік. Прем`єр-міністр також підкреслив, що до обговорення програм уряду залучатимуться політичні партії. «Перед тим, як програма буде направлена у Верховну Раду, вона пройде певну процедуру», - підкреслив він.