Путін "всуху" програв Яценюку газову війну – російська журналістка

Про це заявила відома російська журналістка Юлія Латиніна в ефірі "Ехо Москви".

"Україна зараз видобуває 20 мільярдів кубів, імпортує взимку ще 10 і їй вистачає через нормальні тарифи. Відповідно, ось, Кремль зарізав курку, яка несла золоті яйця, і більш того, всуху програв розв'язану газову війну", - сказала вона.

Латиніна підкреслила, що всі попередні роки Україна сиділа на російській "газовій голці".

"Тому, в загальному, в Кремлі завжди вважали, що Україна з цієї голки зіскочити ніколи не зіскочить, що її можна вертіти на газовій трубі як хочемо. І, власне, з 2005 року це дослідним шляхом підтверджувалося", - зазначила вона.

У той же час журналіст підкреслила, що завдяки позиції глави українського уряду Арсенія Яценюка Україні вдалося позбутися газової залежності з боку Росії.

"По-перше, вони зрівнюють тарифи. Вони це роблять у 3 етапи... Крім того, піднімаються внутрішні закупівельні ціни на газ, тобто видобуток газу в Україні стає рентабельним. А найголовніше, Україна починає купувати газ з Європи", - сказала Латиніна.

Вона також додала, що оскільки "Нафтогаз" перейшов на європейський принцип ціноутворення, то ціна на газовий транзит для "Газпрому" зросла втричі.

Таким чином, резюмувала журналіст, Україна "влаштувала "Газпрому" повне Ватерлоо".