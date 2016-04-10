Клімкін висловив співчуття громадянам Польщі у зв’язку з роковинами Смоленської авіакатастрофи

«Разом з польським народом схиляю голову в пам'ять про жертв Смоленської трагедії. 6 років тому загинули вірні друзі України #Pamiętamy», - написав міністр у Twitter.

Разом з польським народом схиляю голову в пам'ять про жертв Смоленської трагедії. 6 років тому загинули вірні друзі України #Pamiętamy — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) April 10, 2016

Як повідомляв УНІАН, у Польщі сьогодні відбуваються меморіальні заходи, приурочені до шостих роковин Смоленської катастрофи.

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Довідка УНІАН. 10 квітня 2010 року польський урядовий літак Ту-154 з 96 високопосадовцями на борту розбився при заході на посадку на військовий аеродром в російському Смоленську. Звідти польська делегація планувала вирушити на заходи до 70-х роковин Катинської трагедії. Серед загиблих були президент Польщі Лех Качинський з дружиною.