Ми не зможемо продовжити ратифікацію угоди з Україною – прем'єр Нідерландів
За словами Марка Рютте, якщо результати остаточного підрахунку результатів голосування будуть не на користь Угоди, Нідерланди не зможуть продовжити процес ратифікації.
Після вчорашнього референдуму щодо ратифікації Угоди про асоціацію України і ЄС, на якому більшість громадян проголосували "проти", Нідерланди не зможуть продовжити процес ратифікації. Про це у своєму Facebook написав прем'єр-міністр країни Марк Рютте.
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"Якщо результати референдуму залишаться такими, як зараз (наразі відомі лише результати попереднього підрахунку - УНІАН), ми не зможемо продовжити процес ратифікації Угоди про асоціацію України і ЄС. Це моя політична думка. Але для остаточних висновків нам потрібно більш точних результатів", - написав Рютте.
"Зараз ми почнемо консультації з урядом. Пізніше – продовжимо переговори з парламентом і європейськими партнерами. І це все вимагає часу. І це скоріше тижні, аніж дні", - додав прем'єр-міністр Нідерландів.
Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом. На голосування виносилося питання: "Ви "за" чи "проти" ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС?". Виборчі дільниці відкрилися о 7.30 і працювали до 21.00.
Згідно з результатами попереднього підрахунку результатів, явка - 32,2%, "проти" проголосували 61,1%.
Щоб референдум, який має дорадчий характер, був визнаний дійсним, повинен проголосувати 30% голландців, які мають право голосу. Цей референдум є першим, який проводиться відповідно до закону, прийнятого влітку минулого року.
Остаточні результати референдуму будуть оголошені 12 квітня.