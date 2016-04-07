Ми не зможемо продовжити ратифікацію угоди з Україною – прем'єр Нідерландів

Після вчорашнього референдуму щодо ратифікації Угоди про асоціацію України і ЄС, на якому більшість громадян проголосували "проти", Нідерланди не зможуть продовжити процес ратифікації. Про це у своєму Facebook написав прем'єр-міністр країни Марк Рютте.

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"Якщо результати референдуму залишаться такими, як зараз (наразі відомі лише результати попереднього підрахунку - УНІАН), ми не зможемо продовжити процес ратифікації Угоди про асоціацію України і ЄС. Це моя політична думка. Але для остаточних висновків нам потрібно більш точних результатів", - написав Рютте.

"Зараз ми почнемо консультації з урядом. Пізніше – продовжимо переговори з парламентом і європейськими партнерами. І це все вимагає часу. І це скоріше тижні, аніж дні", - додав прем'єр-міністр Нідерландів.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом. На голосування виносилося питання: "Ви "за" чи "проти" ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС?". Виборчі дільниці відкрилися о 7.30 і працювали до 21.00.

Згідно з результатами попереднього підрахунку результатів, явка - 32,2%, "проти" проголосували 61,1%.

Щоб референдум, який має дорадчий характер, був визнаний дійсним, повинен проголосувати 30% голландців, які мають право голосу. Цей референдум є першим, який проводиться відповідно до закону, прийнятого влітку минулого року.

Остаточні результати референдуму будуть оголошені 12 квітня.