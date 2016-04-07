Туск: угода про асоціацію Україна-ЄС і далі застосовуватиметься на тимчасовій основі

Про це заявив президент Європейської ради Дональд Туск, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі". Він заявив, що ЄС чекатиме на позицію уряду Нідерландів, який має визначитися щодо подальших кроків після негативних результатів референдуму.

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"Я і надалі контактуватиму з прем'єр-міністром (Нідерландів) Марком Рютте щодо цієї ситуації, тому що мені потрібно почути, які висновки він та його уряд винесли з референдуму, і якими є його наміри. Угода між ЄС та Україною і далі застосовуватиметься на тимчасовій основі. Її вже ратифікували інші 27 країн-членів", - зазначив Дональд Туск.

Президент Європейської ради додав, що взяв до уваги результати волевиявлення у Нідерландах.