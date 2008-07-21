Литвин думає, що Україну хочуть здати в оренду

Лідер фракції блоку Володимира Литвина Володимир ЛИТВИН вважає, що Україна в недалекій перспективі не буде глобальним гравцем.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.

Депутат вважає, що Україні слід прагнути стати регіональним лідером, тому вона не повинна бути заангажованою.

«Україна, на нашу думку, в недалекій перспективі не може бути глобальним гравцем через різні обставини. Вона може й повинна бути – якщо хочете, зобов`язана бути – регіональним лідером. Але для того, щоб бути регіональним лідером, вона не повинна бути заангажованою», - сказав В.ЛИТВИН.

За його словами, Україна не повинна виступати регіональним лідером «за принципом збирання найбідніших, особливо бідніших, ніж вона сама».

Депутат зазначив, що сьогодні в деяких сил спостерігається «невичерпне й незламне бажання Україну кудись прилаштувати або здати її в оренду», що свідчить про незнання, того як «внутрішньо облаштовувати країну».

На думку В.ЛИТВИНА, інші країни сьогодні зацікавлені в Україні «виключно як в території, як в державі, яка має вигідне геостратегічне положення, що може бути площею для підскоку, для розгортання сил». «І будь-які розмови про те, що ніхто не збирається розміщувати ніколи на території України бази й так далі – це не більше ніж розмови, які нічим не підкріплюються, бо світ динамічно міняється, з`являються нові виклики, нові протистояння», - сказав він.