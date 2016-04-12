Фракція партії Ляшка голосуватиме за відставку Яценюка, але не підтримає призначення Гройсмана

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер фракції Олег Ляшко заявив у коментарі журналістам.

Читайте такожДо Ради у день голосування за прем'єра стягнули Нацгвардію, швидку та пожежників

“Тому що це уряд олігархів, уряд міжособойчика, це уряд корупції, це уряд зловживань, це уряд обкрадання українських громадян, це антиукраїнський уряд. Тому ми за нього голосувати не будемо”, - наголосив Ляшко.

Нагадаємо, сьогодні, 12 квітня, парламент може проголосувати за відставку прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня Яценюк заявив, що подає у відставку з посади прем'єр-міністра України.

Президент України Петро Порошенко, у свою чергу, сподівається, що новим прем’єр-міністром України стане Гройсман.