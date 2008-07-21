Президент повторно зупинив продаж енергокомпаній

Президент України Віктор ЮЩЕНКО, своїм Указом № 637/2008 від 21 липня, повторно призупинив дію постанови Кабінету Міністрів України від, стосовно продажу державних пакетів акцій «Дніпроенерго», «Донбасенерго», «Західенерго» та «Центренерго». Текст Указу розміщено на офіційному сайті Президента.

Згідно з Указом, Президент призупинив дію розпорядження Кабміну від 19 березня 2008 року №196, а також розпорядження Уряду від 22 лютого 2008 року №367-р та від 19 березня 2008 року №478-р.

“Відповідно до пункту «г» частини другої статті 5 Закону України «Про приватизацію державного майна» та Закону України «Про електроенергетику», названі акціонерні товариства належать до об`єктів, які забезпечують життєдіяльність держави в цілому і постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року №1734 «Про затвердження переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави» (з наступними змінами) визначені як такі, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави”, - зазначає глава держави.

За таких обставин, йдеться в Указі, виключення зі статутного фонду Національної акціонерної компанії «Енергетична компанія України» (метою діяльності якої є створення умов для надійного та ефективного функціонування і розвитку електроенергетичного комплексу, забезпечення економічної та енергетичної безпеки держави) зазначених активів є загрозою економічній безпеці держави, оскільки призводить до недоотримання цією компанією економічних вигод, погіршує її платоспроможність та унеможливлює виконання взятих нею зобов`язань, зокрема, перед своїми кредиторами, що може мати наслідком порушення справи про її банкрутство”.

Президент також звернувся до Конституційного Суду України з проханням розглянути питання щодо відповідності Конституції України (конституційності) постанови Кабміну від 19 березня 2008 року №196, а також розпоряджень Уряду від 22 лютого 2008 року №367-р та від 19 березня 2008 року №478-р.