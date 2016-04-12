Інформація про замінування Ради не підтвердилась, анонім телефонував з Росії – поліція

Як повідомляє Відділ комунікації Головного управління Національної поліції у місті Києві, працівники Управління державної охорони здійснили ретельну перевірку будівлі парламенту.

«Інформація про замінування не підтвердилася. Встановлено, що анонімний дзвінок надійшов з території Російської Федерації», - зауважили у поліції.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 10.55 правоохоронці столиці отримали повідомлення про закладену вибухівку у приміщенні парламенту. За викликом негайно виїхали представники структурних підрозділів поліції, фахівці вибухотехнічної служби, кінологи і рятувальники. Будівлю перевіряли співробітники Управління держохорони.