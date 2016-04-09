У Вишгороді невідомі викрали дитину – поліція

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив прес-секретар Головного управління поліції в Київській області Микола Жукович.

Він зазначив, що дівчинці близько 8 років. Кілька молодих людей стали свідками викрадення, на даний момент вони дають свідчення.

За словами Жуковича, невідомі нібито посадили дівчинку в автомобіль.

Поліція розшукує автомобіль Nissan Qashqai білого кольору, номери встановлюються, однак повідомлень про зникнення дітей в поліцію не надходило.