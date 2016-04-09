У Вишгороді невідомі викрали дитину – поліція
21:40, 09 квітня 2016Суспільство
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У Вишгороді Київської області невідомі викрали дитину, оголошено план "перехоплення".
У Вишгороді викрали дитину / wikipedia.org
Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив прес-секретар Головного управління поліції в Київській області Микола Жукович.
Він зазначив, що дівчинці близько 8 років. Кілька молодих людей стали свідками викрадення, на даний момент вони дають свідчення.
За словами Жуковича, невідомі нібито посадили дівчинку в автомобіль.
Поліція розшукує автомобіль Nissan Qashqai білого кольору, номери встановлюються, однак повідомлень про зникнення дітей в поліцію не надходило.
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