Рада розійшлася, так і не проголосувавши за відставку Яценюка і новий Кабмін

Як передає кореспондент УНІАН, головуючий на засіданні перший віце-спікер парламенту Андрій Парубій нагадав, що наступне засідання розпочнеться завтра о 10.00 і запросив всіх депутатів прибути на завтрашнє засідання.

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Сьогодні Парубій вів вечірнє засідання парламенту та більшу частину ранкового засідання, оскільки голова Верховної Ради України Володимир Гройсман був відсутній у сесійній залі.

Гройсман бере участь у кількагодинних переговорах в Адміністрації президента щодо формування нового уряду.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня Яценюк оголосив про свою відставку з посади прем'єр-міністра України.

На посаду нового глави уряду пропонується кандидатура нинішнього голови Верховної Ради Володимира Гройсмана.

Сьогодні заступник лідера фракції «БПП» Мустафа Найєм повідомив, що учасники переговорів, що стосуються нового уряду, не визначили кандидатів на посади керівників Міністерства енергетики і вугільної промисловості та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Раніше Найєм повідомив, що у разі призначення Гройсмана прем'єр-міністром, спікером парламенту стане Андрій Парубій, а першим віце-спікером - Ірина Геращенко.

Крім того, за його даними, Гройсман запропонує призначити на посаду міністра культури Євгена Нищука, міністра освіти і науки Лілію Гриневич, міністра соціальної політики - Максима Нефьодова, міністра екології Остапа Семерака, міністра аграрної політики - Тараса Кутового.

Також, згідно з інформацією Найєма, на посаду першого віце-прем'єр-міністра пропонується кандидатура першого заступника глави Адміністрації президента Віталія Ковальчука, на посаду віце-прем'єра з гуманітарних питань - Павла Розенка, на посаду віце-прем'єра з питань євроінтеграції - кандидатура Іванни Климпуш-Цинцадзе.

Мінфін має очолити Олександр Данилюк, Міністерство інфраструктури - Володимир Омелян.

Крім того, віце-прем'єром з питань "АТО і окупованих територій" пропонується призначити Володимира Кістіона.