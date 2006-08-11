Де і як відпочивають депутати

Депутати – теж люди і, як усі інші, мають законне право на відпочинок.

Незважаючи на те, що багато хто із бюджетників, як-то лікарі та вчителі, пішли на відпочинок без своїх мізерних відпускних, депутатам на канікули у парламентській бухгалтерії видали відпускні з лікувальними у розмірі двох місячних зарплат.

А це близько 30 тисяч гривень. Зокрема, депутат БЮТ Андрій Шкіль разом з дружиною відпочиває у трускавецькому санаторії "Карпати". "Усім рекомендую їхати на цей прекрасний курорт. Тут я насолоджуюся тишею, спокоєм, п`ю водичку. Благодать!", - розказав бютівець.

У той же час "нашоукраїнець" Юрій Оробець відпочиває по сусідству з комуністом Олександром Голубом у "Нижній Ореанді".

Каже, що половину своєї відпустки провів у Києві, "оскільки були буремні події". Через 10 днів планує повернутися до столиці.

Улюблене заняття в Ялті – плавання на довгі дистанції: щодня, незважаючи на погоду, долає у морських хвилях не менше двох кілометрів.

Літератор-рухівець Лесь Танюк з Києва ще не виїжджав, сидить удома. Допрацьовує щоденники, в яких фіксує останні парламентські будні. Каже, що для цього йому знадобиться півмісяця.

Ще один представник "Нашої України" Микола Катеринчук набирається сил у "Морському прибої", а В`ячеслав Коваль - у тій же "Нижній Ореанді".

Немає часу на відпочинок у депутата Партії регіонів Ганни Герман. Каже, що має багато "недороблених хвостів" - і партійних, і творчих: "Я поки що навіть не замислювалася, де відпочиватиму".

Проте не виключає, що вдасться полетіти з чоловіком та синами на Гуцульщину, поїхати до Косова, бо давно не бачила Карпат. Також хоче побувати на 150-річчі Івана Франка у Нагуєвичах.

"Кілька днів побуду в мами. Якщо ще десь буде якийсь квиток – бо все розхоплено, то, може, вирвуся до Криму", - додає Герман.

При цьому каже, що до кінця тижня мусить ще закінчити обіцяну книгу про Віктора Януковича, потім її треба віддавати у видавництво, тому і не знає, чи вийде щось із тими з морями.

Ще один "регіонал" Володимир Сівкович запевнив, що продовжує працювати в Києві, однак розраховує на тиждень вирватися на якийсь острів, а потім подасться рибалити до друзів на Волгу. Мріє підсікти там не одного сазана, сома.

Член політради Партії регіонів Євген Кушнарьов проведе відпустку у селі Старий Салтов під Харковом. Його однофракцієць Ринат Ахметов готуватиме у Донецьку урочистості до 70-річчя ФК "Шахтар".

Їхній соратник Віталій Хомутинник плаватиме на яхті у грецьких водах і пірнатиме в них з аквалангом. А Едуард Прутник даватиме виручку турецьким турфірмам.

Вслід за президентом і спікером Олександром Морозом до Криму подасться і прем`єр-міністр Віктор Янукович.

Кажуть, ця трійця може з`явитися разом перед жителями Ялти у день міста. Очікується, що Віктор Ющенко відвідає тут українську гімназію і музей Лесі Українки.

А ще з родиною прогуляється по місцевому зоопарку. Подейкують, Віктор Андрійович дуже любить ласувати кримським морозивом.

Не забуде глава держави на відпочинку і про своїх улюбленців – бджіл. На державну дачу у Мухалатці він уже завіз десяток вуликів.

TabloID, Високий замок

Фото УНІАН