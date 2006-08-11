Чорновіл сам бачив, як Тимошенко приймала наркотики?

Народний депутат Тарас Чорновіл стверджує, що сам бачив як Юлія Тимошенко приймає наркотики.

Про це він розповів цього разу в інтерв`ю "Комсомольській правді в Україні".

"Я сам спостерігав на одному мітингу в 2002 році... Стояв біля сцени, курив. Юлія спустилася теж і, не ховаючись, стала втягувати з руки дозу білого порошку", - розповів депутат.

"Існує професійне спілкування між охоронцями VIP-персон. Якщо їм вірити, то "шефиня" не раз давала "своїм" доручення – доставити їй препарати кокаїнової групи", - відзначив "регіонал".

"Коли вона працювала в Кабміні, співробітники розповідали: нічого не їсть! Живе тільки на енергетичних коктейлях із протеїнами і мікроелементами і на крапельницях – нібито з вітамінами", цитує КП слова Чорновола.

"Ще випадок. У 2005-му до Києва приїжджав Путін, планувалася його бесіда з Тимошенко в Секретаріаті Президента. Юлю – хтось з команди Ющенка, на самому верху, знав про цю пристрасть і спеціально загострював ситуацію? – протримали більше трьох годин підряд в ізольованому приміщенні. І в неї почалася ломка – інакше не назву", - розповів депутат.

"Стан надзвичайного збудження, тремтіли руки, зривався голос, ледве головою об стіну не билася! Свідками сцени виявилися і працівники секретаріату, і преса. Потім Юлія Володимирівна пояснювала свою нестандартну поведінку той день перевтомою і хвилюванням перед важливою для України зустріччю", - додав Чорновіл.

Як відомо, це не перший раз, коли Чорновіл обвинувачує Тимошенко у вживанні наркотиків. Він уже заявляв про це місяць тому, коли Партія регіонів ще знаходилася в опозиції і блокувала трибуну Ради.

Українська правда