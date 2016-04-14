Литва засудила порушення прав кримських татар в окупованому Криму

У документі наголошується, що жителі Криму, які відмовилися після анексії Росією півострова прийняти громадянство РФ, зазнають дискримінації в різних сферах, передає Анадолу.

"Ми рішуче засуджуємо введення Росією заборони на діяльність Національного меджлісу кримськотатарського народу", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожЧубаров закликає терміново скликати Раду Безпеки ООН через заборону Меджлісу

У резолюції також міститься заклик до міжнародної спільноти проявити більш активну позицію у питанні забезпечення територіальної цілісності України.

Раніше у правозахисній організації Amnesty International заявили, що заборона діяльності Меджлісу є наступом на права і свободи кримських татар і свідчить про нову хвилю репресій проти цього народу з боку російської окупаційної влади.