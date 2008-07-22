Сомалійські пірати захопили японський суховантаж із 21 членом екіпажу

Озброєні сомалійські пірати захопили японський суховантаж Stella Maris із 21 членом екіпажу на борту.

Як повідомляє AFP, інцидент стався у неділю поблизу узбережжя сомалійської провінції Пунтленд, яка розташована на північному сході країни.

Як зазначає AFP, судно, яке йшло під панамським прапором і мало на борту вантаж свинцю і цинку, атакували 38 добре озброєних піратів.

За попередньою інформацією, на борту захопленого судна знаходився 21 член екіпажу, але серед них немає японців.

Про вимоги піратів нічого не відомо.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 липня, до України повернулися моряки - члени екіпажа судна «Леманн Тімбер», звільнені з полону сомалійських піратів.

Наприкінці травня Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію про заходи боротьби з морськими піратами, які діють біля узбережжя Сомалі.

Документ, зокрема, дозволяє кораблям інших країн вторгатися в територіальні води Сомалі з метою боротьби з піратством і відвернення збройних нападів на торговельні та риболовні судна. При цьому уряд Сомалі має бути завчасно поінформований про проведення таких операцій іноземними державами.

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