Ющенка вже більше трьох годин допитують у Генпрокуратурі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО досі перебуває у Генеральній прокуратурі, де дає свідчення у справі щодо свого отруєння.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЮЩЕНКО прибув до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України о 14.30.

Як повідомляв УНІАН, під час президентської виборчої кампанії восени 2004 року В.ЮЩЕНКО був отруєний діоксином. Розслідування кримінальної справи про його отруєння досі не завершене.