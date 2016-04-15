Клімкін назвав ключовий пріоритет МЗС в уряді Гройсмана

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам.

Клімкін на запитання, чи зміняться засади роботи зовнішньополітичного відомства у новому уряді Володимира Гройсмана, відповів, що "в сенсі ключових паритетів для МЗС це не зміниться".

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"Оскільки я вважаю головним завданням МЗС підтримку з боку усього цивілізованого світу нашої боротьби проти російської агресії, це і буде ключовий момент у майбутньому. В цьому сенсі нічого не змінюється", - зазначив міністр.

При цьому, говорячи про інші напрямки, то пріоритетними залишаються європейська інтеграція, захист українських громадян за кордоном, просування українського бізнесу.

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"Я дуже сподіваюся, що ми зможемо реалізувати ідеї, які у нас є. Я сподіваюся, що з'являться нові ідеї. В уряді зараз є віце-прем'єр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції. Ми вже мали кілька розмов, яким чином ефективніше побудувати внутрішню координацію і в плані європейської інтеграції, і в плані євроатлантичної інтеграції", - заявив Клімкін.