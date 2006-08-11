Медіа-профспілка запрошує журналістів у ресторан

У зв’язку з ускладненням роботи журналістів Незалежна медіа-профспілка України сьогодні о 15.00 скликає загальні збори журналістів.

Як повідомили УНІАН у НМПУ, ситуація з роботою журналістів у Києві й не тільки ускладнюється. Зокрема, вчора прес-секретар глави уряду Денис ІВАНЕСКО відмовив “5-му каналу” в прямій трансляції першої прес-конференції Віктора ЯНУКОВИЧА у статусі прем’єр-міністра. Позавчора відбувся напад на співробітників радіокомпанії „Наше радіо”. Учора невідомий напав на директора ТРК „Форос” у Криму.

“Потрібно зібратися і домовитися, що ми будемо робити, бо тиск на ЗМІ посилюватиметься”, - зазначає Медіа-профспілка.

Всіх журналістів запрошують прийти сьогодні о 15.00 на загальні збори журналістів, які НМПУ скликає на прохання „5-го каналу”. Місце зустрічі - ресторан “Опанас” (біля Червоного корпусу Національного університету України ім. Т.Шевченка, у парку Шевченка, біля Бульвару Шевченка). Контактні телефони: 202-44-41 або 8-050-310-44-41.