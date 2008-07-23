У Криму чекають Президентів України та Вірменії

29 липня на святкування 650-річяя стародавньої вірменської святині – чоловічого вірменського монастиря Сурб-Хач в Криму чекають Президента України Віктора ЮЩЕНКА і Президента Вірменії Сержа САРКІСЯНА.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар кримського спікера Алла ГОРЄВА з посиланням на главу парламенту автономії Анатолія ГРИЦЕНКА.

А.ГРИЦЕНКО відзначив, що всі заплановані до ювілейної дати роботи виконані. Так, від автотраси до монастиря прокладена хороша автомобільна дорога, проведена лінія електропередач, закінчуються реставраційні роботи в трапезній і келіях, відновлюється церква. «До 29 липня залишився невеликий обсяг робіт, пов`язаний з наведенням ладу і впорядкуванням території. Тому на цьому етапі і відповідно до того об`єму фінансування, який був передбачений в бюджеті Автономної Республіки Крим, у мене зауважень по реставраційних роботах немає. Сурб-Хач повинен зустріти своє 650-річчя гідно. Ми чекаємо приїзду на ювілей глав двох країн – Президента України Віктора ЮЩЕНКА і Президента Вірменії Сержа САРКІСЯНА», - сказав кримський спікер. Це будуть їхні перші відвідини монастирського комплексу, додав А.ГРИЦЕНКО. «Я думаю, що таке унікальне історичне місце, та ще з такого приводу, не залишить глав двох дружніх держав байдужими», - відзначив він.

Програма святкових урочистостей з нагоди 650-річчя монастиря Сурб-Хач передбачає знайомство президентів України і Вірменії з монастирським комплексом і фотовиставкою, присвяченою 650-річчю вірменської святині. Каталікос Вірменської Апостольської церкви Гарегін II проведе святкову літургію, а завершаться торжества концертом, в якому візьмуть участь вірменські й українські етнографічні колективи і естрадні виконавці.

Довідка УНІАН. На будівництво автодороги з бюджету автономії було виділено 4 млн. грн., на електрифікацію монастирського комплексу - 800 тис. грн. 1 млн. 200 тис. грн. витрачено на реставраційні роботи минулого року, 3 млн. грн. – в цьому.