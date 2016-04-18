В РФ хочуть визнати "небажаними" три українські організації

Російський Мін'юст, Генпрокуратура і МЗС збирають і аналізують інформацію для можливого визнання "небажаними" чотирьох некомерційних організацій з прийнятого Радою федерації минулого року "стоп-листа". Про це заявив голова комітету з міжнародних справ Ради федерації Росії Костянтин Косачов.

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За його словами, "небажаними" можуть бути визнані Світовий конгрес українців, Українська всесвітня координаційна рада, Кримська польова місія з прав людини.

Крім того, "небажаним" на території РФ може бути визнаний Міжнародний республіканський інститут (IRI): "Щодо цієї організації відповідні структури збирають і аналізують інформацію на предмет, чи є вона небезпечною для конституційного ладу РФ", — цитують Косачова "РИА Новости".

Раніше, в липні минулого року російська Рада Федерації направила звернення до генпрокурора РФ Юрія Чайки, глави МЗС Сергія Лаврова і глави Мін'юсту Олександра Коновалова з проханням вжити додаткових заходів із протидії "антиросійській активності іноземних і міжнародних неурядових організацій".

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Туди увійшов "стоп-лист" з 12 організацій, діяльність яких, на думку сенаторів, "небажана на території РФ": Фонд Сороса, Національний фонд демократії (NED), Міжнародний республіканський інститут (IRI), Національний демократичний інститут міжнародних питань (NDI), Фонд Макартурів, Freedom House, Фонд Чарльза Стюарта Мотта, фонд "Освіта для демократії" (FED), Східно-Європейський демократичний центр, Світовий конгрес українців, Українська всесвітня координаційна рада, Кримська польова місія з прав людини.