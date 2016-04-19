Мера Вишгорода сьогодні можуть випустити під заставу

Про це йдеться у сюжеті ТСН. Ранок.

Напередодні ввечері за мера було внесено заставу в розмірі 5 мільйонів гривень.

Для внесення застави за Момота, 2 млн 585 тис. грн дала дружина нардепа із депутатської групи "Воля народу" Ярослава Москаленка, 1 млн 400 тис грн - позафракційний нардеп Юрій Дерев'янко, 1 млн грн вніс Сергій Костирко (трест "ПівденАтомЕнергоБуд"), 15 тис. грн – небайдужі жителі Вишгорода через рахунок дружини Вишгородського мера, Марини Момот.

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Раніше, до Служби Безпеки України звернувся представник будівельної фірми, яка зводить у Вишгороді житловий комплекс. Від нього мер нібито вимагав € 200 тисяч та близько трьох тисяч квадратних метрів у новобудові.

За такий хабар Момот нібито обіцяв не перешкоджати будівництву житлового комплексу. При цьому, міські депутати і голова райдержадміністрації, разом з колегами затриманого запевняли, що Олексій Момота не міг взяти хабара.

За словами захисників Момота, така ситуація виникла, через будівельний скандал, який розгорівся у місті. Нібито у одному з провулків планували знести будинки, щоб звести новобудови, але мер став на захист мешканців і не дозволив знесення. Відтак його затримання – це помста, запевняють прихильника мера.