Єврокомісія в середу може запропонувати скасувати українцям візи - ЗМІ

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

Читайте такожПорошенко чекає вже за кілька днів передачі Єврокомісією пропозиції щодо безвізового режиму

"Пропозиція щодо візової лібералізації для України, найімовірніше, буде висунута завтра", - написав він.

The proposal for visa liberalization for #Ukraine will most probably come tomorrow — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 19 квітня 2016 р.

Як повідомляв УНІАН, у Європейській комісії не називають дату ухвалення рішення про надання Україні безвізового режиму, але підтверджують, що це станеться у квітні.

Нагадаємо, 17 березня президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер наголосив, що Єврокомісія у квітні готова внести пропозицію щодо візової лібералізації з Україною.

23 березня голова Представництва Європейського Союзу в Україні Ян Томбінський повідомив, що Європейська рада та Європейський парламент у першому півріччі цього року розглядатимуть прогрес України щодо виконання необхідних вимог для запровадження безвізового режиму між Україною та Євросоюзом.