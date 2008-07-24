Ющенко сьогодні бореться з Тимошенко, як колись Кучма з ним самим?

Один з лідерів БЮТ Микола ТОМЕНКО вважає, що відповідальність за рівень інфляції в України лежить не тільки на урядові, але й на Президентові України Вікторові ЮЩЕНКО та органах місцевої влади.

Про це він заявив сьогодні кореспонденту УНІАН, коментуючи заяву глави держави, що сьогодні в Україні найбільша інфляція в Європі та країнах СНД, яка за півріччя перевищила 15%.

За словами М.ТОМЕНКА, в питанні боротьби з інфляцією команда Президента діяла як жорстка опозиція по відношенню до дій уряду. При цьому, наголосив він, в своїх методах президентська команда випереджала методи боротьби з урядом, які застосовуються Партією регіонів. М.ТОМЕНКО наголосив, що команда Президента і особисто глава держави публічно нагнітали тему шаленого зростання інфляції в України. При цьому, додав він, йшов шалений опір підтримці урядових законопроектів щодо боротьби з інфляцією та заборонялося губернаторам працювати спільно з Кабміном для подолання цього явища. “Команда Президента боролася не проти інфляції, а проти Кабінету міністрів”, - сказав він. При цьому, за словами народного депутата, методи боротьби нагадували ті методи, які застосовувалися у 2000 році. Народний депутат нагадав, що в цей період, за часів прем’єрства В.ЮЩЕНКА, спостерігався найвищий рівень інфляції, однак команда Президента Леоніда КУЧМИ всіляко заважала прем’єру В.ЮЩЕНКО з цим боротися. “Як виявилося Президент Віктор ЮЩЕНКО став добрим учнем Президента Леоніда КУЧМИ”, - сказав він.

На думку М.ТОМЕНКА, ефективна боротьба з інфляцією полягає у спільній співпраці, відповідальності та професійності всієї системи влади. “Лише за таких обставин можна говорити про дієвість методів. Якщо ж вибудувати шкалу відповідальності за показники інфляції, то не менша відповідальність лежить на Президентові та місцевій владі, яка зобов’язана вирішувати ці проблеми”, - наголосив один з лідерів БЮТ.