Рада і новий уряд мають продовжити реформу держслужби, започатковану Кабміном Яценюка - нардеп від НФ

Про це заявила народний депутат фракції "Народний фронт", член Комітету Верховної Ради з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Олена Бойко, коментуючи законопроект №4447, яким пропонується перенести реформу держслужби на 1 травня 2017 року.

"Законопроектом окремих наших колег відтерміновується на цілий рік дуже важлива реформа. Можливість ухвалення такого законопроекту є ганьбою для нас, парламентарів, оскільки реформа публічної служби, започаткована Арсенієм Яценюком, є ключовою в реформі державної служби в цілому", - сказала Бойко.

"Рік тому ми почали роботу над законом про державну службу, у грудні ми його прийняли. Другим етапом якісної реформи мало стати прийняття закону про регламент місцевого самоврядування. Таким чином, ми комплексно підходимо до реформи всієї держслужби", - повідомила народний депутат.

Олена Бойко також зазначила, що важливим для нинішніх державних службовців є також постанова №20092 щодо нових форм оплати праці, яка мала увійти в дію з 1 квітня в унісон з новим законом про державну службу.

"В ній прописані нові норми оплати праці та мотивуючі речі задля того, аби залучити до держслужби якісні професійні кадри, зокрема, підвищення заробітних плат. Так, мінімальний оклад спеціаліста районної державної адміністрації становить 1723 грн, а найвища сума - 12000 грн - передбачена для керівника центрального органу виконавчої влади", - зазначила вона.

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На її думку, так нові вимоги до державних службовців підкріплюються ще й підвищенням заробітних плат.

Олена Бойко висловила сподівання, що уряд Володимира Гройсмана продовжить реформування державної служби за тим планом, який пропонував попередній Кабмін.

"Було проведено перше засідання робочої групи щодо імплементації закону про державну службу. Тому сподіваюся, що законопроект №4447, який відтерміновує на рік реформу державної служби, це є суб'єктивізм окремих народних депутатів, і реформи, започатковані урядом Арсенія Яценюка, будуть продовжені новим Кабінетом міністрів", - резюмувала представник "Народного фронту".