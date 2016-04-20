У Харкові ідеологи ІДІЛ намагаються вербувати іноземних студентів у терористи – СБУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання Ради регіонального розвитку заявив начальник управління Служби безпеки в Харківській області Олександр Пивовар.

"У регіоні фіксується загроза національній безпеці України з боку прихильників міжнародної терористичної організації "Ісламська держава" та інших релігійно-екстремістських течій ісламського фундаменталізму. Користуючись навчанням у місцевих вищих навчальних закладах значної кількості іноземних студентів, вихідців із країн мусульманського світу, ідеологи ІДІЛ вже вдаються до спроб вербування іноземних студентів в якості потенційних терористів", - сказав Пивовар.

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