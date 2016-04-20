У НАБУ кажуть, що слова Ситника про відсутність злочину у "справі Каська" неправильно розшифрували

Про це йдеться у переданному УНІАН роз’ясненні НАБУ.

"У першій редакційній версії інтерв’ю, опублікованому на порталі ЛігаБізнесІнформ, цитата А.Ситника завершувалася словами «ми не знайшли там ознак злочину». Насправді повна цитата директора Бюро звучала наступним чином: «Що стосується В.Каська, я можу лише сказати, що та частина кримінального провадження, розслідування якої було доручено НАБУ – щодо нібито незаконного привласнення квартир – ми не знайшли там ознак злочину, який відноситься до підслідності НАБУ»", - наголосили у НАБУ.

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"На прохання прес-служби редакція порталу Ліга перевірила аудіозапис конференції і виправила цитату. Прес-служба НАБУ, у свою чергу, розмістила роз’яснення на сторінці відомства у Facebook, а також нагадала про те, що за рішенням керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури від 8 квітня 2016 року підслідність даного кримінального правопорушення було визначено за Національною поліцією України", - йдеться у роз’ясненні.

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня Печерський районний суд Києва відмовив прокуратурі в арешті Каська і обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Генпрокуратура просила суд заарештувати Касько з визначенням застави у розмірі 1 млн 800 тис. грн.

10 квітня Каську було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 і ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу.

Касько підозрювався у отриманні права на майно шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненого в особливо великих розмірах, а також у використанні завідомо підробленого документа.

За даними ГПУ, Касько незаконно, в тому числі з використанням підроблених документів, заволодів приміщенням службової квартири площею 155 кв. м на бульварі Дружби народів у Києві, ринкова вартість якої на той момент становила близько 1,8 млн грн, чим завдав шкоди державним інтересам в особливо великих розмірах. При цьому Касько порушив права категорій осіб, які потребували поліпшення житлових умов і були наділені правом на отримання житла в першу чергу, відзначили в ГПУ.