Грищенка "замучили" в російському МЗС претензіями і докорами

Російський МЗС висловив послу України Костянтину Грищенку обурення через недопуск на територію України депутата Держдуми Костянтина Затуліна.

Про це говориться в повідомленні МЗС РФ за підсумками бесіди першого заступника міністра закордонних справ Росії Андрія Денисова з Грищенком.

МЗС Росії заявив Грищенку, що заходи з нагоди 1020-річчя Хрещення Русі проходять у Києві "за неповажного ставлення до керівництва Російської православної церкви, почуттів мільйонів православних віруючих Росії й України".

"Мусирування українськими представниками питання про терміни перебування Чорноморського флоту Росії на території України підриває хід нормального переговорного процесу з даної теми", - відзначається в прес-релізі.

"З російського боку було підтверджено, що питання подальшого перебування Чорноморського флоту в Криму повинні вирішуватися в спокійній і конструктивній атмосфері в контексті всього комплексу російсько-українських відносин", - говориться в повідомленні.

МЗС Росії "охарактеризував як обурливий факт вигнання з території України 25 липня першого заступника голови Комітету у справах СНД Держдуми Костянтина Затуліна".

Керівники російського МЗС під час зустрічі з Грищенко "у черговий раз закликали українську сторону відмовитися від практики застосування "чорних списків".

"Було підкреслено, що подібні дії офіційного Києва затьмарюють атмосферу російсько-українських відносин. Уся відповідальність за пагубні наслідки такої політики лягає на українську сторону", - сказано в повідомленні МЗС Росії.

Українська правда