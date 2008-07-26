Ющенко обіцяв не втручатися у церковні справи

Президент України Віктор ЮЩЕНКО запевняє, що українська влада ніколи не втручатиметься в церковні справи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час зустрічі з Вселенським Патріархом ВАРФОЛОМІЄМ І та керівниками делегацій зарубіжних церков.

«Як представник української влади, я хочу ще раз підкреслити, що влада не втручається і не буде втручатися у церковні справи», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Водночас, він наголосив, що українська влада завжди готова бути партнером церкви у сповідуванні ідей гуманізму, християнських чеснот, милосердя та толерантності.

В.ЮЩЕНКО запевнив, що робитиме все можливе для поліпшення відносин між всіма релігійними громадами України.

В.ЮЩЕНКО також зауважив, що опитування громадської думки констатує, що українське суспільство хоче бачити православну церкву в Україні єдиною.

«Позиція держави тут чітка і незмінна – ми за єдність православних в Україні, за те, щоб українська помісна православна церква посіла належне місце серед інших православних церков», - сказав В.ЮЩЕНКО.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що Хрещення Київської Русі принесло не тільки нову віру, а й письмо, освіту, позитивно вплинуло на культуру.

«Ця подія змінила нашу історію. Саме головне, мені здається, Хрещення Київської Русі в 988 році стало фундаментальним стимулом формування нової європейської держави», - сказав Президент, додавши, що “боротися за батьківщину та віру є сенсом життя мільйонів українців”.