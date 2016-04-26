Порошенко проситиме міграційну службу перевірити законність надання громадянства Новинському

Про це він заявив у відповіді на петицію, розміщену на сайті президента і яка набрала понад 25 тис. підписів.

Ініціатор петиції вимагає судового розгляду законності надання Новинському громадянства України.

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"Згідно зі статтею 25 Конституції України громадянин України не може бути позбавлений громадянства. Водночас статтею 4 Конституції передбачається, що підстави припинення громадянства України визначаються законом. Таким законом на сьогодні є Закон України «Про громадянство України» (далі – Закон)", - йдеться у відповіді президента.

"Підстави для втрати громадянства України визначено у статті 19 Закону. До них віднесено добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття; набуття особою громадянства України на підставі статті 9 цього Закону внаслідок обману, свідомого подання неправдивих відомостей або фальшивих документів; добровільний вступ на військову службу іншої держави, яка відповідно до законодавства цієї держави не є військовим обов'язком чи альтернативною (невійськовою) службою", - заявив Порошенко.

За його словами, статтею 24 Закону передбачено центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства, здійснює повноваження стосовно осіб, які проживають на території України, зокрема щодо підготовки подань про втрату особами громадянства України і разом із необхідними документами надсилання їх на розгляд Комісії при Президентові України з питань громадянства.

"Таким органом на сьогодні є Державна міграційна служба України. Отже, у разі надходження на розгляд Комісії при Президентові України з питань громадянства матеріалів стосовно припинення громадянства України В.В.Новинського вони будуть розглянуті мною як Главою держави та буде прийнято рішення відповідно до законодавства", - наголосив президент.