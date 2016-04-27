В СБУ не пустили українського дисидента Степана Хмару, який з’явився на допит за повісткою

Як передає кореспондент УНІАН, в будівлі на вул. Володимирська, 33, куди викликали Хмару на допит, він декілька хвилин стукав у двері, однак ніхто не відчинив,

Тому він пішов до сусіднього будинку в громадську приймальню СБУ на Володимирській, 35, щоб з'ясувати ситуацію та все-таки потрапити на допит.

Наразі поки що йому так і не вдається потрапити на допит, не дивлячись на наявність у нього відповідного повідомлення.

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Співробітниця громадської приймальні пообіцяла з’ясувати це питання прямо зараз.

Як повідомляв УНІАН, за словами Хмари, йому невідомо, з якої саме причини його викликають до слідчого СБУ.

Він пояснив, що у повідомленні про виклик лише вказано номер кримінальної справи, але не зазначено, що це за справа і в якому статусі слідчий хоче його допитати.