Звільнення заручників має стати ключовою темою для контактної групи в Мінську 29 квітня - Геращенко

Про це повідомила журналістам представник України у підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

"Вважаю, що тема звільнення заручників, відповідальність бойовиків за зрив звільнення заручників до Великодня має стати і ключовою проблематикою Тристоронньої контактної групи в Мінську 29 квітня, і так само під час всіх зустрічей в "нормандському форматі", - сказала Геращенко.

Вона переконана, що шантаж України заручниками є порушенням міжнародного гуманітарного права і "виходить за межі не тільки здорового глузду, моралі, але й елементарних людських якостей".

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні Геращенко заявила, що у заручниках бойовиків на окупованій території Донбасу залишаються 115 громадян України.

20 квітня Геращенко заявила, що Україна готова передати контрольованим Росією бойовикам 50 осіб для обміну на 25 українських заручників. При цьому українська сторона пропонувала провести цю операцію до великодніх свят.

Також сьогодні після засідання у Мінську гуманітарної підгрупи Геращенко повідомила, що переговорники від "окремих районів Донецької та Луганської областей" зривають переговори про обмін заручниками.

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