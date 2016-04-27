У заручниках бойовиків на Донбасі залишаються 115 українців – Геращенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам представник України у підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

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"На сьогоднішні, згідно з інформацією СБУ, якою ми користуємося в Мінську, в заручниках на окупованих територіях знаходяться 115 українців. Це цивільні та військові. Ще 12 українців, і серед них Надія Савченко, утримують у в'язницях в РФ", - сказала Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Геращенко заявила, що Україна готова передати контрольованим Росією бойовикам 50 осіб для обміну на 25 українських заручників. При цьому українська сторона пропонувала провести цю операцію до Великодніх свят.

Сьогодні, 27 квітня, після засідання в Мінську гуманітарної підгрупи Геращенко повідомила, що представники бойовиків зривають переговори про обмін заручниками.